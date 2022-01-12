Российские миротворцы в Казахстане не применяли оружие

Подразделениям миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане ни разу не поступал приказ о стрельбе по нарушителям. Об этом в разговоре с «Газетой.ru» рассказал официальный представитель организации Владимир Зайнетдинов.

По его словам, вооруженные силы организации занимались исключительно охраной государственных, промышленных и военных объектов в республике и не понесли никаких потерь. Представитель подчеркнул, что российские военные имели право применять оружие в предупредительных целях, однако ни одного летального случая зафиксировано не было.

«При обеспечении безопасности как этих объектов, так и безопасности граждан, военнослужащие имеют право применять оружие в порядке самообороны. Однако речь не идет об участии в "зачистках" террористов и погромщиков», — сказал Зайнетдинов. Он подчеркнул, что в таких операциях участвовали исключительно правоохранительные органы Казахстана.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась объявил о начале вывода миротворческого контингента ОДКБ. Процесс выхода завершится не позднее чем через десять суток, 22-23 января.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газомоторное топливо. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К 5 января в Казахстане митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений направили армию. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

На онлайн-саммите организации, который прошел 10 января, политик назвал произошедшее попыткой государственного переворота, инспирированного извне. С этой позицией согласились и другие лидеры государств ОДКБ, в том числе президент России Владимир Путин.