Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Российские миротворцы в Казахстане не применяли оружие

Официальный представитель ОДКБ: российские миротворцы в Казахстане не понесли потерь

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Подразделениям миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане ни разу не поступал приказ о стрельбе по нарушителям. Об этом в разговоре с «Газетой.ru» рассказал официальный представитель организации Владимир Зайнетдинов.

По его словам, вооруженные силы организации занимались исключительно охраной государственных, промышленных и военных объектов в республике и не понесли никаких потерь. Представитель подчеркнул, что российские военные имели право применять оружие в предупредительных целях, однако ни одного летального случая зафиксировано не было.

«При обеспечении безопасности как этих объектов, так и безопасности граждан, военнослужащие имеют право применять оружие в порядке самообороны. Однако речь не идет об участии в "зачистках" террористов и погромщиков», — сказал Зайнетдинов. Он подчеркнул, что в таких операциях участвовали исключительно правоохранительные органы Казахстана.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась объявил о начале вывода миротворческого контингента ОДКБ. Процесс выхода завершится не позднее чем через десять суток, 22-23 января.

Материалы по теме:
«На второй день начался апокалипсис» Протесты в Казахстане, погромы и захват аэропорта Алма-Аты глазами русских очевидцев
«На второй день начался апокалипсис»Протесты в Казахстане, погромы и захват аэропорта Алма-Аты глазами русских очевидцев
00:00
«Люди просто устали терпеть» Жители протестующего Казахстана о террористах, власти и реальных причинах беспорядков
«Люди просто устали терпеть»Жители протестующего Казахстана о террористах, власти и реальных причинах беспорядков
10 января

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газомоторное топливо. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К 5 января в Казахстане митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений направили армию. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

На онлайн-саммите организации, который прошел 10 января, политик назвал произошедшее попыткой государственного переворота, инспирированного извне. С этой позицией согласились и другие лидеры государств ОДКБ, в том числе президент России Владимир Путин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Михаил Кириллов
Обсудить
Последние новости
Кадыров дал ингушам три дня на предъявление ему обвинений
В ОДКБ подтвердили дату вывода миротворцев из Казахстана
Российский врач предупредил об опасности сна при включенном телевизоре
В МИД назвали условие для сотрудничества стран НАТО с Россией
В МИД России назвали переговоры с НАТО «разговором по душам»
Росстат назвал окончательный уровень инфляции в России
В Минобороны оценили уровень отношений России и НАТО
Оксана Самойлова показала фигуру в бикини без фильтров
Власти Великобритании получили иск за «воображаемый» план по спасению планеты
Российские фигуристы стали лидерами после короткой программы на ЧЕ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter