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Генсек ОДКБ сообщил Токаеву о начале вывода миротворцев из Казахстана

Генсек ОДКБ Зась проинформировал президента Казахстана Токаеву о начале вывода миротворцев

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась сообщил президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву о начале вывода миротворцев из страны. Об этом говорится на официальном сайте Токаева.

12 января состоялась встреча политиков. «Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, в том числе о начале вывода из нашей страны контингентов государств-членов Организации в обозначенные главой Казахстана сроки», — сказано в сообщении.

Токаев, в свою очередь, поблагодарил ОДКБ за оказание своевременной помощи Казахстану.

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Ранее казахстанский лидер еще раз заявил, что организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ начнется 13 января. «У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств», — сказал Токаев.

Войска ОДКБ вошли в Казахстан 6 января. Они взяли под охрану ключевые инфраструктурные объекты и правительственные здания, позволив казахстанских силовикам высвободить силы для борьбы с массовыми беспорядками.

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София Сарджвеладзе
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