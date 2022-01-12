Генсек ОДКБ сообщил Токаеву о начале вывода миротворцев из Казахстана

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась сообщил президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву о начале вывода миротворцев из страны. Об этом говорится на официальном сайте Токаева.

12 января состоялась встреча политиков. «Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, в том числе о начале вывода из нашей страны контингентов государств-членов Организации в обозначенные главой Казахстана сроки», — сказано в сообщении.

Токаев, в свою очередь, поблагодарил ОДКБ за оказание своевременной помощи Казахстану.

Ранее казахстанский лидер еще раз заявил, что организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ начнется 13 января. «У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств», — сказал Токаев.

Войска ОДКБ вошли в Казахстан 6 января. Они взяли под охрану ключевые инфраструктурные объекты и правительственные здания, позволив казахстанских силовикам высвободить силы для борьбы с массовыми беспорядками.