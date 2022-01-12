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Токаев подтвердил дату вывода войск ОДКБ из Казахстана

Президент Казахстана: организованный вывод миротворцев начнется 13 января

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В Казахстане подтвердили начало вывода союзнического контингента ОДКБ из республики 13 января. Об этом сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев на заседании оперативного штаба в Алма-Ате. Слова главы Казахстана передает пресс-служба.

«Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств», — рассказал Токаев. Впервые дату завершения миротворческой операции коллективных сил президент назвал еще 11 января.

Токаев поблагодарил командование ОДКБ и отметил, что присутствие российских и других союзнических миротворцев «сыграло очень большую роль» и «имело большое психологическое значение» для наведения порядка в Казахстане. «Миссия оценивается как очень успешная. Еще раз выражаю благодарность моим коллегам — главам государств», — подытожил глава республики.

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Войска ОДКБ вошли в Казахстан 6 января. В стране они взяли под контроль и охрану ключевые инфраструктурные объекты и правительственные здания, позволив казахстанских силовикам высвободить силы для борьбы с массовыми беспорядками. Учитывая подтвержденную Токаевым информацию, миротворцы пробыли в республике всего неделю.

В ходе событий в Казахстане власти пробовали заблокировать интернет на территории республики, однако полностью заглушить сеть им не удалось. Отключить доступ к мировой сети пытались сотрудники комитета государственной безопасности.

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Дмитрий Настасьев
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