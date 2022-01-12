В Казахстане не смогли заблокировать интернет оборудованием как у России

Власти Казахстана на фоне вспыхнувших в стране беспорядков пытались точечно блокировать доступ к интернету с помощью DPI-оборудования (Deep Packet Inspection), которое используется в России в рамках закона об устойчивом интернете. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что эту информацию подтвердил технический директор «Роскомсвободы» Станислав Шакиров. «С помощью DPI местные власти пытались блокировать мессенджеры и VPN-протоколы», — рассказал он. Однако ограничить доступ к интернету с помощью этой технологии не смогли — крупнейший оператор страны «Казахтелеком» приобретал соответствующее оборудование для сбора аналитики и приоритезации трафика. Источник издания объяснил, что оно оказалось «не заточено» под блокировки. В результате власти были вынуждены отключать сеть «практически вручную».

По словам собеседника издания в операторе Kcell, блокировками в Казахстане занимается Комитет национальной безопасности (КНБ), и участие операторов не требуется — казахстанские силовики могут самостоятельно ограничивать их работу. После нормализации обстановки КНБ решает, где можно восстановить доступ к сети.

В результате блокировок убытки оператора Kcell оцениваются в миллиард тенге (свыше 172 миллионов рублей), ущерб «Казахтелекома» еще предстоит оценить. Ранее портал Top10VPN сообщил, что ущерб для экономики Казахстана из-за отключения интернета составил 189 миллионов долларов.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

Закон об устойчивом интернете в России начал действовать с 1 ноября 2019 года. Авторы инициативы — сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой. Она стала ответной мерой на американскую стратегию национальной кибербезопасности. В ней Россия называлась в числе стран, организующих кибератаки.