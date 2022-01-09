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Оценен ущерб для экономики Казахстана из-за отключения интернета

NetBlocks: от отключения интернета экономика Казахстана потеряла 189 миллионов долларов

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Из-за отключения интернета экономика Казахстана потеряла 189 миллионов долларов. Таким образом ущерб оценил портал Top10VPN.

По данным портала, проблемы с подключением к интернету все еще испытывают 95 процентов казахстанских пользователей.

При этом авторы материала не уточняют, какие именно сферы казахстанской экономики наиболее пострадали от отключения интернета.

О том, что в стране перестал работать интернет, стало известно 5 января. В республике также были недоступны мессенджеры, в частности WhatsApp и Telegram. 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения к нации объявил о решении включить интернет в некоторых регионах страны в определенные временные интервалы.

Массовые протесты, переросшие в беспорядки, вспыхнули в Казахстане в начале январе из-за роста цен на сжиженный газ. Участники акций выдвинули политические требования, в том числе об уходе из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Токаев назвал протестующих террористами. По его просьбе в Казахстан вошли силы Организации Договора о коллективной безопасности.

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Алевтина Запольская
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