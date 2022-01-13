Бывший советник Кеннеди назвал Путина умнейшим политиком в мире

Бывший советник президентов США Джона Кеннеди и Ричарда Никсона Харальд Мальмгрен в своей статье для Unherd рассказал о личной встрече с президентом России Владимиром Путиным в 1992 году.

Мальмгрен назвал российского лидера умнейшим политиком в мире. Он подчеркнул, что Путин пришел к власти в тот момент, когда Россия «остро нуждалась в сильном лидере».

По его словам, российский политик при встрече несколько раз признавался, что восхищается Петром Великим. Мальмгрен сообщил, что не был в Кремле с 1988 года, однако ему рассказывали, что Путин повесил портреты Петра Великого в нескольких конференц-залах.

Мальмгрен добавил, что в главе России «есть нечто такое, чего не видно на первый взгляд». Он считает, что президент США Джо Байден, НАТО и Украина неправильно понимают Путина.

Бывший советник Кеннеди отметил, что президентом России используется собственная тактика на переговорах. По его словам, диалог успешен лишь в том случае, если оппоненты пойдут на сделку «дешевле» любой другой альтернативы. Мальмгрен подчеркнул, что нынешний «украинский тупик» напоминает ему схожую ситуацию.

По мнению Мальмгрена, Россия никогда не будет воевать с Украиной. Он считает, что у двух государств отсутствует выбор, «кроме как договориться».

Ранее внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля Пьер де Голль назвал Путина большим президентом. «Я также думаю, что президент Путин — большой лидер, большой президент для своей страны», — подчеркнул он.