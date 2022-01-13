Россиян предупредили о стремительном повышении цен на отдых в Красной Поляне

Эксперты туристской отрасли предупредили российских путешественников о стремительном повышении стоимости отдыха в Красной Поляне в феврале. Об этом сообщает TourDom.

По словам руководителя туроператора «Аэлита» Александра Сердюченко, скачок цен типичен для данного времени года. «Это закон динамического ценообразования — такой же принцип, как с авиабилетами. На последние номера тарифы резко возрастают», — пояснил специалист.

Его слова подтвердила директор по стратегическому развитию Красной Поляны Ольга Филипенкова: «Продажи и загрузка номерного фонда практически аналогичны пиковым значениям в новогодние праздники». Эксперт добавила, что февраль считается самым стабильным по наличию снега месяцем, потому в это время года гостей на горнолыжных курортах традиционно много.

«Но гости любого достатка могут отдохнуть на курорте Красная Поляна, так как горнолыжный сезон длится с декабря по май и можно выбрать даты отдыха после февраля, когда нет такого высокого спроса», — посоветовала специалист.

В декабре 2021 года туристам раскрыли самые бюджетные страны для горнолыжного отдыха в январе. Так, выгоднее всего в это время года получится отдохнуть в Болгарии — в среднем ежедневные расходы на проживание в трехзвездочном отеле составляют до 39 евро (3,2 тысячи рублей) на человека.