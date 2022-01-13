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В Киеве допустили ввод объединенных сил России и ЕС на Украину

Экс-глава МИД Климкин: Россия может предложить ЕС ввести совместный контингент на Украину
Павел Климкин

Павел Климкин. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин допустил введение в страну объединенных миротворческих сил России и Европейского союза (ЕС). Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

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По его словам, во время проведения дипломатических консультаций между Москвой, США и странами НАТО возможны определенные попытки дестабилизации ситуации на Украине изнутри, что может значительно изменить расклад. Так, Климкин отметил, что, чем больше бардака на Украине, тем лучше Москве. Он объяснил, что при таком раскладе Москва якобы сможет говорить европейцам, что только она в состоянии навести порядок.

«По образцу Казахстана: с помощью ОДКБ. Или Россия даже предложит совместную (миротворческую. — прим. «Ленты.ру») миссию с Евросоюзом. Даже такого цинизма не исключаю», — заявил экс-глава МИД.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что количество войск РФ у украинской границы осталось прежним. «Концентрация российских войск вокруг украинских границ... к сожалению, не уменьшилась. Мы не видим никаких действий по отведению войск и возвращения их в места постоянной дислокации», — отметил Жовква.

Марина Совина
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