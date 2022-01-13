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В Киеве заявили о прежнем количестве российских войск у украинской границы

Офис президента Украины Зеленского: концентрация войск РФ у границы Украины не уменьшилась

Фото: РИА Новости

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что количество войск РФ у украинской границы осталось прежним. Его слова передает РИА Новости.

«Концентрация российских войск вокруг украинских границ... к сожалению, не уменьшилась. Мы не видим никаких действий по отведению войск и возвращения их в места постоянной дислокации», — отметил Жовква. Он добавил, что Киев имеет информацию о начале очередных учений у границ Украины, и выразил надежду на дипломатическое решение ситуации в случае ее обострения.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация США ожидает от России разъяснений насчет военных учений, проводимых на западе страны. Он отметил, что в рамках деэскалации ситуации на Украине России следует объяснить учения или прекратить их вовсе.

Марина Совина
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