Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США потребовали прекратить военные учения на западе России

Представитель Госдепа США Прайс потребовал у России разъяснить учения у границ Украины
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация США ожидает от России разъяснений насчет военных учений, проводимых на западе страны, возле границы с Украиной, сообщает РИА Новости.

Прайс заявил, что в рамках деэскалации ситуации на Украине России следует разъяснить учения на западе страны или прекратить их вовсе.

«Мы полагаем, что в этом случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений в места их обычного хранения», — потребовал представитель Госдепа.

Материалы по теме:
В шаге от провала. Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
В шаге от провала.Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
10 января
«США свою политику менять не будут» Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
«США свою политику менять не будут»Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
20 декабря

Прайс отметил, что продвижение в российско-американских переговорах по гарантиям безопасности требует зависит от того, будет ли проходить диалог в «атмосфере деэскалации».

11 января посольство России ответило на призывы США «отвести войска» от Украины. Ведомство заявило, что страна продолжит учения на своей территории и назвало дислокацию суверенным делом.

Ранее сообщалось, что на западе России приступили к учениям около 3000 военных. Боевая подготовка проходит на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Германии назвали иррациональными требования отказаться от «Северного потока-2»
На Украине рассказали об обиде Меркель на Зеленского
Недовольный правилами в больнице россиянин избил врача
США потребовали прекратить военные учения на западе России
Россиян предупредили о резком скачке температуры
Босой мужчина прогулялся по подмосковному супермаркету и озадачил россиян
В США заявили о предательстве Германии из-за «Северного потока-2»
Назван лучший срок хранения долларов
Названы «туалетные» симптомы омикрон-штамма COVID-19
Россиян предупредили о вреде частого употребления сыра
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter