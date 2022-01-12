США потребовали прекратить военные учения на западе России

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация США ожидает от России разъяснений насчет военных учений, проводимых на западе страны, возле границы с Украиной, сообщает РИА Новости.

Прайс заявил, что в рамках деэскалации ситуации на Украине России следует разъяснить учения на западе страны или прекратить их вовсе.

«Мы полагаем, что в этом случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений в места их обычного хранения», — потребовал представитель Госдепа.

Прайс отметил, что продвижение в российско-американских переговорах по гарантиям безопасности требует зависит от того, будет ли проходить диалог в «атмосфере деэскалации».

11 января посольство России ответило на призывы США «отвести войска» от Украины. Ведомство заявило, что страна продолжит учения на своей территории и назвало дислокацию суверенным делом.

Ранее сообщалось, что на западе России приступили к учениям около 3000 военных. Боевая подготовка проходит на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.