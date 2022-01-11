Посольство России ответило на призывы США «отвести войска» от Украины

Посольство России в Вашингтоне ответило на призывы США «отвести войска» от Украины. Об этом говорится в Twitter-аккаунте дипмиссии.

Как заявили в посольстве, Россия продолжает проводить военные учения на своей территории, поэтому дислокация войск является суверенным делом страны. «Наше решение - где и когда проводить военные учения на национальной территории. Мы продолжим проводить их, потому что это соответствует интересам безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам переговоров с США по гарантиям безопасности в Женеве заявил, что российская сторона заверила партнеров из США в том, что у Кремля нет планов нападать на Украину.

Рябков также добавил, что российская сторона заверила США в невозможности эскалации на украинской границе. Также американским дипломатам указали на тот факт, что маневры российских войск ведутся в пределах территориальных границ России.

10 января в Женеве завершились переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. Как уточнил официальный представитель Госдепа, в общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продолжалась около 7,5 часов.