Алиев обвинил армян в стрельбе по азербайджанцам из-за спин российских военных

Армянские вооруженные силы использовали российских военных с военной базы в Гюмри, чтобы из-за их спин атаковать азербайджанцев. В этом их обвинил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Haqqin.az.

По словам азербайджанского лидера, когда вооруженные силы страны двигались в направлении Зангилана к границе с Арменией, Ереван попросил у Москвы направить в данный район часть военных с российской базы в Гюмри. Свою просьбу он мотивировал тем, что азербайджанцы якобы хотят захватить значительные армянские территории. При этом, отметил Алиев, в действительности у Баку подобных намерений не было.

Когда российские военные прибыли на место, армяне буквально из-за их спины открыли огонь по азербайджанским войскам. В частности, они задействовали минометы. В результате стрельбы азербайджанская стороны понесла потери и была вынуждена атаковать в ответ.

«Армяне сразу же обратились в Россию, мол, Азербайджан стреляет в российских военнослужащих... Кстати, российская сторона позже, уже в контактах с нами, восприняла это событие так же, как и я: это ни что иное, как подлость», — отметил Алиев. Он добавил, что таким образом Ереван надеялся вовлечь Москву в войну.

Когда именно произошел описанный эпизод, президент Азербайджана не уточнил. Однако в середине ноября сообщалось, что 102-ю военную базу Вооруженных сил России в армянском Гюмри подняли по тревоге на фоне обострения ситуации на армянско-азербайджанской границе. Отмечалось, что несколько российских военных отрядов выдвинулись на линию фронта и фактически стали живым щитом, который помог обеспечить режим прекращения огня между Арменией и Азербайджаном.

В настоящее время на территории Армении располагается 102-я российская военная база. Договор о ее создании был заключен между Ереваном и Москвой в 1995 году. Объект располагает двумя войсковыми гарнизонами, расположенными в городе Гюмри и столице страны. Численность личного состава базы — около четырех тысяч человек.