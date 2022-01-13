Стало известно о возможном отказе России от иностранных спутников

Россия может отказаться от использования иностранных группировок спутников связи. Об этом пишут «Известия».

Планируется, что Минцифры, Роскомнадзор и Минэкономразвития к 1 марта рассмотрят вопрос «о необходимости дальнейшего использования на территории РФ спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств». Речь идет о 32 зарубежных спутниках американской Intelsat, французской Eutelsat, бермудской Asia Broadcast Satellite и японских JCSa.

Частоты для подключения к этим спутниках в России были выданы сроком на пять лет. В 2022 году действие решения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) заканчивается, а ФСБ вынесло отрицательное заключение на его продление.

Участники рынка и эксперты отмечают, что невозможность пользоваться услугами иностранных спутников вряд ли сильно скажется на российских пользователях, которые подключаются к интернету по технологии VSAT. Так, эти аппараты способны заменить спутниковые группировки российских ФГУП «Космическая связь» и «Газпром космические системы».

В июле 2020 года в «Роскосмосе» сообщили, что правительству России направили на утверждение дорожную карту развития области «Перспективные космические системы». В госкорпорации отметили, что в основе дорожной карты лежат проекты многоспутниковых орбитальных группировок и терминалов для передачи данных.

Также в дорожную карту включили проект создания аппаратов в рамках программы «Сфера». Перспективный проект предполагает создание орбитальной группировки спутников связи и дистанционного зондирования Земли.