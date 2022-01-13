Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Пентагоне подтвердили поддержку Украины со стороны США

Главы Пентагона и Минобороны Украины Остин и Резников обсудили поддержку со стороны США
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил в телефонном разговоре с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым поддержку Киева со стороны США. Об этом в четверг, 13 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство.

«Остин подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, включая продолжающиеся усилия по наращиванию потенциала украинских вооруженных сил за счет оказания помощи в обороне», — говорится в сообщении.

Также они обсудили «наращивание Россией военной группировки» на границе, и выразили поддержку дипломатическим усилиям по деэскалации напряженности.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что страны Запада введут против России коллективные санкции в случае ее «вторжения» на территорию Украины. Ограничения включают меры против ключевых финансовых институтов и экспортные ограничения, которые ударят по основным отраслям промышленности, подчеркнула Шерман.

10 января в Женеве прошли переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. В общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продлилась около 7,5 часа. Переговоры проходили за закрытыми дверями, без журналистов, в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Названа возможная причина падения лифта в московском отеле
НАТО и Британия обсудили продолжение диалога с Россией
В Пентагоне подтвердили поддержку Украины со стороны США
Уголовное дело возбудили после падения лифта в московском отеле
Психолог объяснила причины возникновения желания погладить роботов-курьеров
Переговоры России с США и НАТО назвали предсказуемым фиаско
Рябков назвал любимых музыкальных исполнителей
После падения лифта в московском отеле возбудили уголовное дело
Прокуратура Москвы начала проверку после гибели рабочих при падении лифта
Бывший футболист «Реала» спас жизнь сопернику во время матча
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter