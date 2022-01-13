Мать-одиночка выносила пять суррогатных детей и объяснила свою мотивацию

Мать-одиночка с четырьмя детьми из английского города Хаддерсфилд, графство Уэст-Йоркшир, увлеклась суррогатным материнством и приготовилась выносить чужого ребенка в шестой раз. Об этом сообщает Daily Record.

Впервые Лора МакКарти, которой сейчас 33 года, решилась стать суррогатной матерью 11 лет назад, после рождения двоих своих детей. «Я чувствовала безусловную любовь и думала, как же мне повезло. Тогда я решила помочь другим людям обрести это чувство, раз у меня есть такая возможность», — объяснила свою мотивацию женщина.

С тех пор она пристрастилась к суррогатному материнству и уже родила пять суррогатных детей. Англичанка утверждает, что ей нравится чувство, которое она испытывает, когда передает ребенка давно мечтавшей о продолжении рода паре. Благодаря этому она и продолжает раз за разом вынашивать чужих детей. Недавно МакКарти похудела на 31 килограмм, чтобы опять выносить ребенка для тех, кто в этом нуждается. Суррогатной матери предстоит забеременеть в десятый раз: на этот раз она поможет одинокому мужчине с донорской яйцеклеткой

Ни один из суррогатных детей Лоры генетически не был ее ребенком, так как она беременела посредством метода экстракорпорального оплодотворения. Это значит, что оплодотворенная яйцеклетка пары имплантировалась в матку МакКарти. После рождения ребенка англичанка поддерживает контакт с его родителями. Детям, которых она родила, рассказывают, каким образом они появились на свет.

Женщина намерена и дальше продолжать заниматься суррогатным материнством. «Если мое тело достигнет той стадии, когда беременность будет проходить нелегко, или у меня будут проблемы со здоровьем, тогда пора будет подвести черту под этой деятельностью, потому что моим детям нужна мать», — сказала она. Англичанка рассказала, что родные полностью поддерживают ее, хотя были в шоке, когда она стала суррогатной матерью впервые.

МакКарти рассказала, что мнение о том, что суррогатное материнство приносит большие деньги, не соответствует действительности, как и мнение о том, что суррогатные матери испытывают материнские чувства к ребенку. «Конечно, я хочу, чтобы у них все было хорошо, но это не то же самое чувство, которое испытываешь к своему ребенку», — пояснила она.

Согласно британским законам, суррогатное материнство не может оплачиваться за исключением обоснованных расходов, таких как одежда и медикаменты.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании стала суррогатной матерью для брата-гея и его возлюбленного. Муж женщины поначалу считал, что она слишком стара для того, чтобы стать суррогатной матерью, но не стал ее отговаривать.