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Мать сбежавшего из детсада шестилетнего россиянина рассказала о произошедшем

Мать сбежавшего из детсада в Дмитрове шестилетнего мальчика: мы перевелись в другой садик

Кадр: Прокуратура Московской области

Мама шестилетнего россиянина, который сбежал из детского садика в подмосковном Дмитрове, прокомментировала произошедшее. Ее слова приводит Telegram-канал РЕН ТВ.

Женщина рассказала, что они уже перевелись в другой детсад. «У нас первый раз такое, что ребенок сам пришел из сада, благо рядом живем. Мы поехали сразу в полицию, потому что это ненормально», — рассказала она.

По словам матери ребенка, воспитательница, к которой она пришла, чтобы забрать заявление, сказала, что мальчик сбежал сам, а она просто не смогла уследить, так как работает одна.

«Если бы он убежал сам, то он бы пошел обратно в сад, а не домой. Пришел весь замерзший, холодный, как бы не заболел», — добавила мать ребенка.

Об инциденте стало известно 13 января. На кадрах ролика видно, как мальчик в одиночестве бродит во дворе детского сада. Затем он подбегает к воротам, с легкостью открывает механическую дверь и оказывается за территорией дошкольного учреждения.

По данным телеканала «Москва 24», воспитательница наказала мальчика и оставила его гулять одного из-за того, что он сломал снеговика.

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Никита Абрамов
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