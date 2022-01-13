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Наказанный на прогулке шестилетний россиянин сбежал из детсада и попал на видео

В Дмитрове наказанный на прогулке шестилетний мальчик сбежал домой из детсада

В подмосковном Дмитрове наказанный воспитательницей на прогулке шестилетний мальчик сбежал домой из детсада. Видео с маленьким беглецом опубликовал телеканал «Москва 24» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как мальчик в одиночестве бродит во дворе детского сада. В какой-то момент шестилетний россиянин подбегает к воротам, с легкостью открывает механическую дверь и оказывается за территорией дошкольного учреждения.

По данным телеканала, воспитательница оставила мальчика гулять одного из-за того, что он сломал снеговика. Ребенок обиделся и решил самостоятельно уйти домой. Дома его встретила бабушка.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее во Владивостоке полицейские нашли четырехлетнего ребенка, который сбежал на прогулке из детского сада и самостоятельно прошел несколько километров.

Воспитатели, недосчитавшись ребенка, сначала хотели найти его самостоятельно, но не смогли и обратились в полицию. Была составлена ориентировка, на поиски бросили все наряды.

Анна Щербакова
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