Российские полицейские обнаружили тело мужчины с пакетом на голове

В Москве полицейские обнаружили тело умершего четыре дня назад мужчины с пакетом на голове. Об этом в четверг, 13 января, сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно изданию, 12 января в полицию позвонил сосед мужчины по коммунальной квартире. Он сообщил стражам порядка, что его знакомый уже несколько дней не выходит из комнаты. Прибывшие на вызов полицейские нашли там тело с пакетом на голове без видимых признаков насильственной смерти. Эксперты установили, что мужчина скончался за четыре дня до момента обнаружения.

19 мая сообщалось, что в Москве бывшую чиновницу из Улан-Удэ нашли мертвой около водоема с пакетом на голове. Полицейские обнаружили на теле жертвы признаки асфиксии.