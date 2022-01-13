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Российские полицейские обнаружили тело мужчины с пакетом на голове

РЕН ТВ: в Москве обнаружили тело умершего четыре дня назад мужчины с пакетом на голове

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве полицейские обнаружили тело умершего четыре дня назад мужчины с пакетом на голове. Об этом в четверг, 13 января, сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно изданию, 12 января в полицию позвонил сосед мужчины по коммунальной квартире. Он сообщил стражам порядка, что его знакомый уже несколько дней не выходит из комнаты. Прибывшие на вызов полицейские нашли там тело с пакетом на голове без видимых признаков насильственной смерти. Эксперты установили, что мужчина скончался за четыре дня до момента обнаружения.

19 мая сообщалось, что в Москве бывшую чиновницу из Улан-Удэ нашли мертвой около водоема с пакетом на голове. Полицейские обнаружили на теле жертвы признаки асфиксии.

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Елизавета Новикова
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