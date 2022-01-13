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В правительстве ответили на вопрос о возможности открытия завода Tesla в России

Замглавы Минэкономразвития: в РФ будут рады любым инвесторам производства электрокаров

Фото: Rainer Droese / Globallookpress.com

В России будут рады любым инвесторам, которые пожелают открыть в стране заводы по производству электрокаров, заявил заместитель министра экономического развития России Илья Торосов. После дискуссии в рамках Гайдаровского форума он ответил на вопрос «Ленты.ру» о том, готовы ли в правительстве рассмотреть строительство завода Tesla, Ford или крупного китайского производителя.

«Да, рассматриваем и рады любым инвесторам, в том числе иностранным. Уже в первым квартале года объявим о заключении первого СПИКа [специального инвестиционного контракта — прим. «Ленты.ру»] на электромобили. СПИК 2.0 — это и наши льготы, и мотивация для строительства данных заводов в Российской Федерации», — пояснил замглавы Минэкономразвития.

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В Минпромторге ранее сообщали, что сбор заявок на заключение специального инвестиционного контракта по электрокарам продлится до 14 января. Итоги в министерстве обещали подвести в марте. Лучшими могут признать сразу несколько заявок. В рамках СПИК инвестор, который берется реализовать проект, может претендовать на различные стимулы и льготы от государства. Пакет законов об обновленном механизме контрактов, СПИК 2.0, был принят в 2019 году.

В августе 2021 года правительство представило стратегию развития электротранспорта, в которой, в том числе, уделяется внимание развитию собственного выпуска электромобилей. Пока что массового производства в стране нет, в Минэкономразвития ранее уже говорили, что готовы создавать комфортные условия и иностранным компаниям. «Только внутреннее производство даст возможность создавать дополнительные рабочие места как в отрасли электротранспорта, так и смежных отраслях, а также будет создавать стимулы для проведения масштабных инвестиций в исследования, разработки и новые технологии», — подчеркивали в ведомстве. Что касается самого перехода к электрокарам, Россия от глобальных тенденций пока отстает, признавали там.

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Платон Щукин
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