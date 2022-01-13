Стало известно о планах главы МИД Великобритании посетить Москву

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс намерена посетить Москву в начале февраля, чтобы обсудить со своим российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию на российско-украинской границе. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на правительственный источник.

По словам собеседника издания, для этого сначала потребуется многое сделать. В то же время он отметил, что Трасс настроена на диалог и серьезно рассматривает возможность поездки. Отмечается, что глава британского МИД хочет призвать Россию «прекратить неспровоцированную агрессию».

Ранее Трасс заявила, что против России могут быть введены серьезные санкции, если Москва продолжит агрессивную стратегию в отношении Украины. По ее мнению, единственный путь вперед для России — это деэскалация и участие в содержательных дискуссиях.