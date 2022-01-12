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В Великобритании назвали единственный путь для России

Глава МИД Великобритании Трасс призвала Россию к деэскалации и содержательным переговорам
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Olivier Douliery / Pool / Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что против России могут быть введены серьезные санкции, если Москва продолжит агрессивную стратегию в отношении Украины. Ее слова приводит Daily Express.

Трасс отметила, что наращивание военной мощи в Крыму «неприемлемо». По ее мнению, единственный путь вперед для России — это деэскалация и участие в содержательных дискуссиях. «То, что произойдет дальше, будет иметь абсолютно решающее значение для мира и безопасности в Европе», — подчеркнула глава британского МИД.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что главным условием деэскалации конфликта вокруг Донбасса является прекращение военной помощи для Украины со стороны НАТО и принуждение ее выполнять Минские соглашения. По словам дипломата, в первую очередь речь идет о запрете поставок вооружений для Киева и присутствия в республике иностранных военных инструкторов, инспекторов и военных подразделений. Он назвал это требование прямо предусмотренным Минскими соглашениями.

12 января в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия — НАТО, темой которого стали российские предложения по гарантиям безопасности в Европе. Переговоры продолжались больше четырех часов.

Ксения Назарова
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