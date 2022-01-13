В ЕС задумались об отправке на Украину миссии по подготовке офицеров

В Европейском союзе (ЕС) задумались об отправке на Украину специальной миссии по подготовке офицеров для местной армии. Об этом заявил высокий представитель объединения по иностранным делам Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

По словам главы европейской дипломатии, в ЕС готовятся создать необычную миссию, которая будет отличаться от миссий в Мали и Центральноафриканской Республике (ЦАР). «Речь идет о подготовке кадров высокого уровня армии Украины, украинцы не нуждаются в базовой подготовке», — уточнил он.

Боррель рассказал, что Евросоюз уже направил делегацию в Киев для обсуждения целей будущей миссии и возможности ее реализации. Он понадеялся, что решение по этому вопросу скоро будет принято.

Ранее Боррель подчеркнул, что не исключает возможности возникновения вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Глава евродипломатии заявил, что в настоящее время на границе с Украиной, а также на территории Донбасса находится около 100 тысяч российских военных.