В ЕС допустили вооруженный конфликт между Россией и Украиной

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что не исключает возможность возникновения вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Такое мнение он выразил в интервью британской газете BBC.

Политик заявил, что в настоящее время на границе с Украиной, а также на территории Донбасса находится около 100 тысяч российских военных.

«Я полагаю они пришли туда не пить кофе. Это угроза использования сил», — заявил он, отвечая на вопрос, сохраняется ли риск вторжения России на территорию Украины.

Боррель отметил, что риторика России по вопросу Украины совместно с концентрацией военной силы на границе беспокоят Украину, НАТО и Евросоюз.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе переговоров с американской стороной по гарантиям безопасности заверил партнеров из США в том, что у Кремля нет планов нападать на Украину. Он напомнил дипломатам, что маневры российских войск ведутся в пределах территориальных границ России.

