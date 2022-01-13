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Аналитики оценили потери экономики Казахстана из-за беспорядков

ЦСР: общий ущерб экономике Казахстана от беспорядков может достичь 2,5 миллиарда долларов

Фото: Василий Крестьянинов / РИА Новости

Первый вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Татьяна Радченко назвала примерную общую сумму потерь экономики Казахстана от приостановки работы предприятий из-за беспорядков. Ее слова передает РИА Новости.

Аналитики оценили, что общий ущерб может достичь 0,8-2,5 миллиарда долларов. Такая потеря ВВП в 2022 году возможна, если во время беспорядков приостановили свою деятельность хотя бы 15 процентов предприятий в стране, пояснила Радченко. При этом она добавила, что на данный момент нет достоверных оценок того, сколько предприятий не работали в это время.

Ранее Национальная палата предпринимателей «Атамекен» заявила, что к утру вторника, 11 января, сумма ущерба от массовых беспорядков в Казахстане выросла до 220 миллионов долларов.

Марина Совина
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