Подсчитана сумма ущерба от беспорядков в Казахстане

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» сообщила об увеличении суммы ущерба от массовых беспорядков в Казахстане. По данным аналитиков, к утру вторника, 11 января, она выросла до 220 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости.

По данным организации, к утру понедельника сумма ущерба составляла 215 миллионов долларов — это означает, что всего за сутки субъекты бизнеса пострадали на 5 миллионов долларов.

«По состоянию на 9.00 (6.00 мск) 11 января общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 95,3 миллиарда тенге (в Алматы 93,8 миллиарда тенге)», — говорится в сообщении.

В девяти регионах Казахстана выявлено 1528 пострадавших субъектов бизнеса и 1709 объектов. Большинство их них в Алма-Ате — 1408 субъектов и 1578 объектов.

Больше всего пострадали предприятия торговли (1448), финансового сектора (37), общепита (32), логистики (девять) и два СМИ.

Ранее портал Top10VPN оценил ущерб для экономики Казахстана из-за отключения интернета. По мнению экспертов, экономика страны потеряла 189 миллионов долларов.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

Действующий президент Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих террористами. По его просьбе в Казахстан вошли силы Организации Договора о коллективной безопасности дл урегулирования обстановки.

