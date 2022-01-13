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Переговоры России с США и НАТО назвали предсказуемым фиаско

Историк Владимир Батюк: переговоры России с США и НАТО были предсказуемым фиаско

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Переговоры между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности в Европе были предсказуемым фиаско. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил доктор исторических наук и профессор факультета международных отношений НИУ ВШЭ Владимир Батюк.

«Имеются серьезные сомнения относительно продолжения российско-американских и российско-натовских переговоров в тех форматах, которые имели место 10 и 12 января», — констатировал эксперт. При этом он выразил надежду, что диалог России и США продолжится по «проблемам, представляющим взаимный интерес, включая контроль над стратегическими вооружениями».

13 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у переговоров Москвы с США и НАТО по гарантиям безопасности в Европе есть конкретный результат. По мнению Лаврова, таковым можно считать готовность Вашингтона обсуждать новый режим по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД).

За последнюю неделю Россия провела три раунда переговоров вокруг своих предложений по гарантиям безопасности в Европе. Первый (с делегацией из США) прошел 10 января в Женева, второй (в рамках заседания Совета Россия — НАТО) — 12 января в Брюсселе, третий (на площадке ОБСЕ) — 13 января в Вене.

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Николай Чигасов
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