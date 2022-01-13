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Лавров назвал конкретный результат переговоров с США и НАТО по безопасности

Глава МИД Лавров: США и НАТО готовы обсуждать новый режим по размещению РСМД в Европе

Фото: пресс-служба МИД РФ

Одним из конкретных результатов переговоров Москвы с США и НАТО по гарантиям безопасности в Европе можно считать готовность Вашингтона обсуждать новый режим по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона готова обсуждать этот вопрос с Западом, но не в отрыве от вопроса о нерасширении Североатлантического альянса на восток. По его словам, Москва попросила США и НАТО зафиксировать на бумаге их заявленную готовность к переговорам по РСМД.

Ранее Лавров назвал прошедшие переговоры деловыми, несмотря на бескомпромиссность позиции Запада. Он отметил, что российская сторона, в свою очередь, не менее твердо стояла на своем, приводя аргументы, которых не было у США и НАТО. Дипломат понадеялся, что в Вашингтоне осмыслят итоги заседаний.

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Екатерина Андреева
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