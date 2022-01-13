В центре Гамалеи дали оценку эффективности вакцины «Спутник М» против омикрона

Данных об эффективности вакцины «Спутник М» для подростков против омикрон-штамма пока нет. Такую оценку дал профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с News.ru. Тем не менее эксперт подчеркнул, что российский препарат против коронавируса дает хорошее образование антител.

Вакцину можно сравнить с тяжелым кораблем, который сложно развернуть или остановить, если для этого нет специальных показаний, заметил специалист.

Альтштейн предположил, что вакцинирование «Спутником М» может слабо повлиять на заражение омикрон-штаммом.

Ранее директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал сроки поступления в гражданский оборот вакцины для подростков от COVID-19 «Спутник М». Он пояснил, что Минздрав и центр Гамалеи жесточайшим образом относятся к контролю, поэтому целый ряд структур контролируют новую вакцину.