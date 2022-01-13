Гинцбург назвал сроки поступления в оборот вакцины для подростков

Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал сроки поступления в гражданский оборот вакцины для подростков от COVID-19 «Спутник М». Об этом он заявил РИА Новости.

Гинцбург рассказал, что Минздрав и центр Гамалеи жесточайшим образом относятся к контролю, поэтому целый ряд структур контролируют вакцину. «Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», — отметил он.

Ранее на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией сообщалось, что эффективность вакцины против COVID-19 для подростков в возрасте от 12 до 17 лет «Спутник М» составляет около 93 процентов.

20 декабря стало известно, что Минздрав России внес вакцинацию против COVID-19 для подростков в возрасте от 12 до 17 лет в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям. Она будет проводиться добровольно и при наличии письменного заявления одного из родителей или законного представителя.

