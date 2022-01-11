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Россиянам рассказали об эффективности вакцины для подростков «Спутник М»

Оперштаб: эффективность вакцины против COVID-19 для подростков составляет порядка 93%

Фото: Густаво Вальенте / РИА Новости

Эффективность вакцины против COVID-19 для подростков в возрасте от 12 до 17 лет «Спутник М» составляет около 93 процентов. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

Ранее директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург дал совет подросткам, привившимся от коронавирусной инфекции. По словам специалиста, им следует воздержаться от тяжелых физических нагрузок в течение нескольких дней после вакцинации. Кроме того, необходимо пожалеть себя и дать немного больше энергии иммунной системе.

Также стало известно, что Минздрав России внес вакцинацию против COVID-19 для подростков в возрасте от 12 до 17 лет в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям. Она будет проводиться добровольно и при наличии письменного заявления одного из родителей или законного представителя.

Вакцину для подростков в возрасте старше 12 лет «Спутник М», созданную специалистами центра имени Гамалеи, зарегистрировали в стране в конце ноября 2021 года.

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Юлия Ямпольская
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