Бастрыкин заявил о признании вменяемым устроившего стрельбу в пермском вузе

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил о вменяемости устроившего стрельбу в Пермском Госуниверситете студента. Об этом в четверг, 13 января, сообщает РИА Новости.

По данным главы СКР, 18-летнему Тимуру Бекмансурова, устроившего массовое убийство в Перми была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым. Продолжается расследование уголовного дела. «Мотивы и цели совершенных преступлений устанавливаются», — заявил Александр Бастрыкин.

Утром 20 сентября 18-летний Бекмансуров пришел с оружием в Пермский университет и открыл там стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали.

