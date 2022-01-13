Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бастрыкин заявил о признании вменяемым устроившего стрельбу в пермском вузе

Бастрыкин заявил о признании экспертами 18-летнего Тимура Бекмансурова вменяемым

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил о вменяемости устроившего стрельбу в Пермском Госуниверситете студента. Об этом в четверг, 13 января, сообщает РИА Новости.

По данным главы СКР, 18-летнему Тимуру Бекмансурова, устроившего массовое убийство в Перми была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым. Продолжается расследование уголовного дела. «Мотивы и цели совершенных преступлений устанавливаются», — заявил Александр Бастрыкин.

Утром 20 сентября 18-летний Бекмансуров пришел с оружием в Пермский университет и открыл там стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
В Польше рассказали о «дьявольском плане» США против России
В Германии призвали отказаться от совмещения тем «Северного потока-2» и Украины
Иностранцев из России начнут высылать за административные правонарушения
В Италии осудили нацистский флаг на похоронах
Бастрыкин заявил о признании вменяемым устроившего стрельбу в пермском вузе
Россиянин организовал ограбление жены ради сохранения семьи
«Построенный с нуля» российский Ту-160М оказался не совсем новым
Бастрыкин раскрыл новые детали дела о вооруженном нападении на школу Казани
Доктор Комаровский перечислил главные ошибки при переохлаждении
Мишустин сделал прогноз о дальнейшем течении пандемии коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter