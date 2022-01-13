Рыболов поймал крупную рыбу и поставил мировой рекорд

Рыболов из США поймал крупного горного валька и побил рекорд штата. Теперь его улов проверяют в Международной ассоциации спортивного рыболовства (IGFA), и, возможно, американца признают мировым рекордсменом, пишет KATU.

Рекордная рыба попалась Алекс Дицу из Орегона 19 декабря 2021 года. «Мой приятель Джейсон Шрайбер, с которым я хожу на рыбалку, увидел, что у меня крупный улов, и подошел, чтобы узнать, что происходит, — рассказывает он. — Мы сфотографировали рыбу, посмеялись, и я уже собирался ее отпустить, когда до нас дошло, что она, возможно, тянет на рекорд штата».

Диц отвез пойманного валька в город для измерения по правилам Департамента сельского хозяйства штата Орегон. Как выяснилось, длина рыбы составляла 61 сантиметр, толщина — 35,5 сантиметра, а вес — 2,6 килограмма, что на 400 граммов больше, чем у горного валька, зарегистрированного в качестве официального рекорда штата. 7 января Департамент сельского хозяйства официально признал, что Диц поставил рекорд штата по ловле горных вальков.

Вес рыбы превышает не только рекорд штата, но и мировой рекорд. По версии IGFA, самый крупный горный валек был пойман в 1995 году и весил 2,49 килограмма. Вопрос о признании Дица обладателем рекорда мира пока не решен.

В ноябре IGFA объявила, что российский рыболов Илья Щербович поставил рекорд мира по ловле арктического гольца. Рыба весом 11,67 килограмма попалась ему во время рыбалки на Таймыре в конце июля 2021 года.