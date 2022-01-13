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Фанаты не узнали актера сериала «Не родись красивой» из-за лишнего веса

Петр Красилов прибавил в весе и сказал, что его часто не утверждают на роли в фильмах

Кадр: ТВЦ

Российский актер театра и кино Петр Красилов стал гостем программы «Мой герой» с Татьяной Устиновой на канале «ТВ Центр» и удивил фанатов изменениями во внешности. Соответствующие видео и комментарии пользователей появилось на YouTube.

На кадрах видно, что 44-летняя звезда сериалов «Не родись красивой» и «Бедная Настя» прибавил в весе. По мнению Красилова, по этой причине его часто не утверждают на роли в фильмах. «Просто в свое время давным-давно, лет пять назад, я был одним, на данный момент я другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня стройным мальчиком», — высказался он.

Зрители принялись обсуждать лишний вес актера в комментариях. «Боже, я минут 15 не могла поверить в то, что это он», «Если бы интервью было без имен, то я бы Петра не узнал», «Прекрасный, талантливый, очень жаль, что набрал вес, стал выглядеть старше», «Жаль, что Петр себя запустил», — писали они.

В августе изменения во внешности актера Данилы Козловского на новом фото смутили фанатов. На снимке он запечатлен в желтой футболке, клетчатой рубашке, джинсовых шортах, черных кедах и с зонтом в руке. «Данила как-то не очень. Надо прийти в форму, не узнать так даже», — комментировали подписчики.

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Карина Черных
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