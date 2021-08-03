Изменения во внешности Данилы Козловского на новом фото смутили фанатов

Российский актер и режиссер Данила Козловский появился на новом фото актера Максима Виторгана и смутил подписчиков изменениями во внешности. Соответствующие фото и комментарии появились в Instagram.

На размещенном в сети снимке 36-летний Козловский запечатлен в желтой футболке, клетчатой рубашке, джинсовых шортах, черных кедах и с зонтом в руке. Он позирует на улице вместе с коллегами: Виторганом и режиссером Иваном Твердовским. Публикация набрала больше 15 тысяч лайков.

Фанаты не узнали актера из-за изменившегося, на их взгляд, телосложения. Пользователи сети отметили, что артист набрал лишний вес. «Данила отъелся так», «Виторган — красавец, а Козловский? Что с ним?», «Данила как-то не очень. Надо прийти в форму, не узнать так даже», «Классные парни! Но Козловскому пора худеть!», «Козловский как отъелся, так стал похож на обычного среднестатистического мужичка средних лет», — высказывались они в комментариях.

В июне голливудский актер Брендан Фрейзер набрал десятки килограммов и удивил фанатов новой внешностью. 52-летний артист вышел на ковровую дорожку кинофестиваля Tribeca в черном брючном костюме, туфлях такого же цвета, голубой рубашке и темно-синем галстуке. Известно, что он специально набрал вес, поскольку готовится к новой роли в проекте режиссера Даррена Аронофски под названием «Кит».