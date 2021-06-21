Голливудский актер набрал десятки килограммов и удивил фанатов новой внешностью

Голливудский актер Брендан Фрейзер, исполнивший главную роль в культовых фильмах «Мумия» и «Мумия возвращается», появился на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке и удивил фанатов своей изменившейся внешностью. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

52-летний артист вышел на ковровую дорожку в черном брючном костюме, туфлях такого же цвета, голубой рубашке и темно-синем галстуке. При этом на кадрах видно, что Фрейзер частично облысел и поправился на несколько десятков килограммов.

Брендан Фрейзер Фото: Stephen Lovekin / Shutterstock / REX

По информации издания, актер специально набрал вес, поскольку готовится к новой роли в проекте режиссера Даррена Аронофски под названием «Кит». Фрейзер сыграет персонажа, который однажды бросил семью, а теперь хочет наладить отношения с 17-летней дочерью. Согласно сценарию, герой знаменитости весит 270 килограммов.

Фанаты принялись обсуждать внешние перемены Фрейзера в комментариях под материалом. «О, нет. Он ужасно выглядит — это нездоровый внешний вид, особенно в его возрасте. Некоторые роли всего этого не стоят!», «Боже, совершенно другой человек», «Только не Брендан! Почему он теряет волосы?», «О, боже! В 52 года он выглядит совершенно иначе, чем в 25», — высказывались они.

В мае поклонники не узнали американского актера и музыканта Джареда Лето с новой внешностью. Папарацци засняли 49-летнюю звезду на улицах Нью-Йорка вместе с актрисой Энн Хэтэуэй. На кадрах видно, что для съемок в сериале компании Apple TV + WeCrashed Лето полностью сбрил бороду.