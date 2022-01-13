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Microsoft исправила 96 уязвимостей Windows 11

DarkReading: Microsoft выпустила обновление для Windows 11 с исправлением 96 уязвимостей

Фото: Shutterstock

Для Windows 11 выпустили крупное обновление, в котором исправили почти 100 уязвимостей. Об этом сообщает издание DarkReading.

Согласно информации от Microsoft, всего было исправлено 96 уязвимостей. Десять из них классифицируются как критические, 89 — важные, шесть — общеизвестные. Апдейт является первым важным обновлением операционной системы нового поколения в 2022 году. В новом релизе от Microsoft были устранены проблемы в Edge, Exchange Server, Microsoft Office, Microsoft Dynamics, .NET Framework и других программах и сервисах.

«Это необычно большое обновление для января. За последние несколько лет среднее количество патчей, выпущенных в январе, составляет примерно половину этого объема», — описал апдейт специалист по безопасности Дастин Чайлдс.

По словам журналистов, обновление исправило проблему CVE-2022-21907, которая позволяла выполнить удаленную загрузку данных на сервер. Злоумышленники могли получить права администратора и незаметно проникнуть в систему пользователей. Также специалисты корпорации устранили уязвимости CVE-2022-21846, CVE-2022-21969 и CVE-2022-21855.

В начале года специалисты рассказали об участившихся случаях взлома Windows с помощью бреши в системе, которая была устранена девять лет назад. Зловредное ПО использовалось хакерами для кражи конфиденциальных данных пользователей.

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Андрей Ставицкий
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