В российском регионе верующий пожаловался Путину на ведьм у театра

В российском регионе православный верующий обратился к президенту России Владимиру Путину и пожаловался на фигуры ведьм, стоящие у входа в театр, пишет РЕН ТВ.

По информации телеканала, мужчину оскорбили светящиеся фигуры, установленные у театра драмы в Архангельске. Он заявил, что раньше на этом месте находились храм и могилы священнослужителей. Директор театра Сергей Самодов опроверг информацию о нахождении на месте заведения кладбища. Он отметил, что рядом с учреждением когда-то, еще до революции, стоял православный собор.

«В документах, по итогам археологических изысканий, четко сказано, что мы не нашли никаких захоронений, тем более священнослужителей. В данном случае гражданин реализовал свое право, а мы реализовали свои обязанности. Он пожаловался, а мы ответили на жалобу», – уточнил Самодов.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции начали проверку в отношении 24-летней блогерши, которая сфотографировалась голой на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях в Москве. В отношении девушки могут завести уголовное дело по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).