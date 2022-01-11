Полиция начала проверку из-за фото оголившейся на фоне храма в Москве россиянки

Сотрудники полиции начали проверку в отношении 24-летней россиянки, которая сфотографировалась голой на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В отношении девушки могут завести уголовное дело по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). Россиянке может грозить штраф до 500 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до одного года.

Отмечается, что откровенный снимок на фоне храма был сделан летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что суд Москвы вынес приговор блогеру Руслану Бобиеву и его подруге Асе Акимовой за провокационную фотосессию возле храма Василия Блаженного в Москве. Их приговорили к десяти месяцам лишения свободы.

Снимки с Бобиевым и Акимовой появились в конце сентября 2021 года. На фотографиях блогер и его подруга имитировали половой акт возле храма в Москве. Позднее оба участника откровенной фотосессии принесли публичные извинения.