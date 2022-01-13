ООН сообщила о миллионах нуждающихся в помощи женщинах и девочках Афганистана

На сегодняшний день 11,8 миллиона девочек и женщин Афганистана нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Об этом написало у себя в Twitter Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

В УКГВ выразили беспокойство из-за нарушения прав женщин пришедшими к власти в Афганистане талибами (члены террористического движения «Талибан», запрещенного в РФ). «Основные права афганских женщин и девочек находятся под угрозой. Сейчас они нуждаются в нашей поддержке и солидарности больше, чем когда-либо», — говорится в сообщении.

Из него следует, что гуманитарные организации должны увеличивать помощь афганским женщинам и девочкам. В первую очередь они нуждаются в продуктах питания, медицинском обслуживании, образовании, возможности для получения средств к существованию и услугах по защите.

23 декабря стало известно, что официальные лица «Талибана» в районе Мукур, провинции Газни, запретили врачам оказывать помощь больным женщинам, которых вместо махрама (родственника-мужчины) сопровождают в больницу родственницы-женщины.