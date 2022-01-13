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Яценюк назвал нонсенсом переговоры с Россией и потребовал больше оружия

Экс-премьер Украины Яценюк: Владимир Путин съест Владимира Зеленского на переговорах

Фото: РИА Новости

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит пытаться в одиночку вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, иначе тот попросту «съест его на завтрак». С таким заявлением на Киевском форуме безопасности выступил бывший премьер-министр республики Арсений Яценюк, трансляцию его речи вел YouTube-канал Open Ukraine.

Политик назвал нонсенсом факт обсуждения в НАТО российских гарантий по безопасности. По его мнению, странам Запада следовало бы ввести против Москвы еще более жесткие санкции, выделить Киеву больше оружия и только после этого вступать в диалог.

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При этом, как полагает экс-премьер, украинский президент может потребовать такого диалога лишь при посредничестве союзников. На этих переговорах должны обсуждаться территориальная целостность страны и возвращение «оккупированных территорий».

«Я бы ему посоветовал не осуществлять никаких отдельных сепаратных переговоров с Путиным. Он может говорить с Путиным лишь в сопровождении наших лучших союзников — США и Евросоюза», — сказал Яценюк.

Ранее экс-премьер пригрозил Зеленскому непоправимыми последствиями для страны в случае ареста пятого президента Украины Петра Порошенко. «Можно спросить у [экс-президента Украины Виктора] Януковича», — намекнул политик главе государства.

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Михаил Кириллов
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