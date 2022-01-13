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Вдова Задорнова раскрыла ставшую причиной конфликта с Ельциным фразу сатирика

Вдова Задорнова: сатирика стали оттеснять от Ельцина после отказа «быть в одной упряжке»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вдова сатирика и юмориста Михаила Задорнова Елена Бомбина в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» раскрыла фразу писателя, ставшую причиной конфликта с первым президентом России Борисом Ельциным. По ее словам, Задорнова стали оттеснять политики после его отказа «быть с ними в одной упряжке». Выпуск опубликован на сайте «России 1».

Как вспоминает Бомбина, общение сатирика с президентом началось с игры в большой теннис в 1990 году. Задорнова пригласили на игру, так как Ельцину нравились пародии юмориста на первого президента СССР Михаила Горбачева. Впоследствии встречи стали регулярными. «Я думаю, что в Михаиле он [Борис Ельцин] видел своего брата. У Бориса Николаевича был брат — Михаил Николаевич. И поэтому, наверно, вот почему Михаил говорит, что такие теплые отношения завязались», — предположила Бомбина.

После этого ведущий программы Борис Корчевников задал вдове вопрос: если у Задорнова и Ельцина были такие близкие взаимоотношения, тогда почему они перестали общаться. По словам Бомбиной, причина кроется в одной фразе сатирика, сказанной в 1993 году. В тот период Задорнова считали уже «своим в мире политике». Тогда один из охранников Ельцина сказал юмористу фразу: «Вы с нами в одной упряжке».

«Михаил взбрыкнул и сказал: «Я никогда и ни с кем не был в одной упряжке». И поэтому Михаила чиновники начали оттеснять вначале от Ельцина, а потом и от Лужкова (второй мэр Москвы при Ельцине Юрий Лужков. — прим. «Ленты.ру»)», — поделилась вдова Задорнова. Несмотря на это, благодаря фонду «Содружество» сатирик впоследствии перевез 50 пожилых людей из Прибалтики в подмосковные пансионаты. «В этом ему помог Лужков», — заключила Бомбина.

Ранее она рассказала о происшествии, в результате которого ее муж получил серьезную травму. В 2006 году они вместе с телеведущим Максимом Галкиным катались на горных лыжах. Задорнов отказался надевать защитный шлем и экипировку, в результате чего вернулся со склона с большой гематомой на голове.

Дарья Кучерявых
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