Вдова Задорнова рассказала о травме мужа во время катания с Галкиным на лыжах

Вдова сатирика и юмориста Михаила Задорнова Елена Бомбина в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о происшествии, в результате которого ее муж получил серьезную травму. В 2006 году они вместе с телеведущим Максимом Галкиным катались на горных лыжах. Выпуск опубликован на сайте «России 1».

Инцидент произошел во время катания на лыжах в Швейцарии. «Михаил — гонщик по натуре. Он был рад, что с нами едет Галкин. Он отказался надевать защитный шлем и экипировку», — вспомнила Бомбина. В какой-то момент Задорнов, по ее словам, исчез из их поля зрения. Через 40 минут инструктор привел его на базу, на голове у юмориста была большая гематома.

Вдова сатирика не исключила, что та травма могла впоследствии повлиять на развитие рака мозга у Задорнова. В то же время она отметила, что это заболевание не поддается анализу. «Хворостовский и Фриске (оперный певец Дмитрий Хворостовский и певица Жанна Фриске — прим. "Ленты.ру") не получали травм головы, но тоже заболели», — заметила она.

Ранее Галкин поделился историей о том, как на концерте с участием Задорнова в Большом Кремлевском дворце не смог выполнить задуманный фокус. Юмористы вызвали из зала модельера Валентина Юдашкина, чтобы «распилить» его на сцене в ходе номера, но у них возникли технические сложности.

Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 года. Он страдал от тяжелого онкологического заболевания. Авторские права на произведения сатирик поделил между первой и второй женами — Велтой Задорновой и Еленой Бомбиной.