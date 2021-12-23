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Галкин рассказал о конфузе на концерте с Задорновым

Галкин вспомнил, как на концерте с Задорновым не смог «распилить» Юдашкина в ходе фокуса

Кадр: Азамат Мусагалиев / YouTube

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин поделился историей о том, как на концерте с участием комика Михаила Задорнова в Большом Кремлевском дворце не смог выполнить задуманный фокус. Юмористы вызвали из зала модельера Валентина Юдашкина, чтобы «распилить» его на сцене в ходе номера, но у них возникли технические сложности. Подробности конфуза комик раскрыл YouTube-шоу «Я себя знаю!».

Как отметил Галкин, история произошла на одном из его сольных концертов осенью 2003 года в Большом Кремлевском дворце. Он добавил, что пригласил для участия в номерах своих друзей. В частности, Галкин с юмористом Задорновым показывали фокусы. Телеведущий должен был порвать на глазах у зрителей газету, а затем достать ее целую. «Я до этого много занимался с фокусником. Он меня учил, но у меня ничего не получалось. И на сцене в итоге было очень сложно: я долго не мог найти эту фальшивую газету, что там рвать. Это было ужасно. Мне было не то что стыдно, было неудобно», — вспомнил Галкин. По словам телеведущего, в итоге трюк с газетой все-таки получился.

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Юморист уточнил, что неудавшиеся фокусы переводил в шуточный номер. Он рассказал, что сложности также возникли с трюком с распиливанием человека. В нем вызвался поучаствовать модельер Юдашкин. Проблемы начались, по словам телеведущего, еще в процессе подготовки: когда распиливаемого клали на стол, устанавливали необходимые детали для фокуса.

«Естественно, мы с Задорновым все это всячески отыгрывали. Он ходил с этой рамкой, говорил: "Смотрите, я как ассистентка. Вот так это надо показать, а сейчас мы это прикрепим". И дальше пошли проблемы: мы стали его пилить, пила эта застряла», — поделился Галкин. Как рассказал ведущий, из-за сложностей с номером Задорнов предложил увезти Юдашкина за кулисы. Однако с этим также возникли трудности. «Самое страшное, что столик, который мы выкатывали, он был без Юдашкина, и он спокойно прошел через декорации — там были сложные декорации, — а с Юдашкиным он не проходил. (…) В конце концов мы его укатили и только через какое-то время его привели обратно в зал», — заключил Галкин. Юморист добавил, что ему было стыдно за это выступление. При этом ведущий также назвал этот опыт веселым.

Ранее Галкин поделился историей о том, как певец Николай Басков оконфузился на встрече с бывшим президентом Латвии Валдисом Затлерсом. По словам телеведущего, вокалист принес Затлерсу в подарок бутылку водки в подарочной упаковке в виде «советского снаряда с красной звездой». «Если выбирать из всего возможного, что подарить, это была бы последняя вещь, которую я бы стал дарить президенту Латвии», — пошутил Галкин.

Дарья Кучерявых
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