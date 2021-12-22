Галкин вспомнил о постыдном случае с Басковым

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин поделился историей о том, как певец Николай Басков оконфузился на встрече с бывшим президентом Латвии Валдисом Затлерсом. Подробности постыдного случая комик раскрыл в шоу YouTube-шоу «Я себя знаю!»

Галкин рассказал, что Затлерс позвал его и других российских артистов, среди которых были Лев Лещенко и Надежда Бабкина, на завтрак в свою резиденцию. «Мы общаемся, через полчаса заходит Басков, который опоздал. Он всю ночь гулял, веселился, пел на столах (это отдельная история). Такое ощущение, что он просто вообще не спал», — вспомнил он.

По словам комика, певец принес Затлерсу в подарок бутылку водки в подарочной упаковке в виде «советского снаряда с красной звездой». «Если выбирать из всего возможного, что подарить, это была бы последняя вещь, которую я бы стал дарить президенту Латвии», — пошутил Галкин.

Затем, по словам комика, Басков подошел к Затлерсу, который в тот момент сидел, и положил подарок на плечо президента. Коробка внезапно открылась, и из нее выпала стеклянная банка с малосольными огурцами. Она разбилась о металлический подлокотник стула, на котором сидел президент Латвии. «Весь этот рассол с укропом, с огурцами, — все выливается на белые штаны президента. Он был весь в этом рассоле», — добавил юморист.

По словам Галкина, после этого Басков покраснел от стыда и от того, что пытался сдержать смех. «Он смотрит на меня, а я понимаю по его взгляду, что он уже видит, как я буду это рассказывать», — отметил телеведущий.

В итоге обстановку разрядил Лев Лещенко. «Ну что, может быть, водочки тогда?» — сказал он и добавил: «Жалко, закуска погибла».

Ранее Галкин рассказал об еще одном опоздании Баскова. Он поделился историей о том, как однажды певец в нетрезвом состоянии прибыл в аэропорт и пропустил два рейса. Юморист добавил, что теперь Басков ведет трезвый образ жизни.