Галкин о «пьяном угаре» Баскова

Юморист и телеведущий Максим Галкин рассказал историю, связанную с певцом Николаем Басковым, который из-за пьянства опоздал на два рейса подряд в аэропорту. Воспоминаниями он поделился в новом выпуске проекта «Блеф» на видеосервисе Premier.

По словам Галкина, эта история произошла с Басковым около десяти лет назад, когда они вместе работали на корпоративе в Италии. Сразу после частного мероприятия Галкин улетел в Россию, а Баскову надо было лететь в Штаты для работы над новым альбомом.

«Он очень много выпил и, когда приехал в аэропорт, опоздал на свой рейс. Тогда он взял билет на другой — в Москву, но проспал и его. И он, еще не выходя из пьяного угара, сказал консьерж-сервису American Express, что ему срочно надо в Москву любыми путями. Ему выдали билет, и он полетел следующим образом: Ольбия — Милан, Милан — Будапешт, Будапешт — Одесса, Одесса — Москва», — вспомнил юморист.