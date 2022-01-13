Захарова оценила эвакуацию россиян из Казахстана

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова оценила работу по эвакуации соотечественников из охваченного беспорядками Казахстана, передает корреспондент «Ленты.ру».

Во время брифинга 13 января Захарова заявила, что была в шоке и недоумении от материалов, в которых говорилось, что власти ничего не делают. По ее словам, работу нужно совершенствовать, но невозможно знать, как будет развиваться конкретная ситуация. «Да, действительно, связи не было, да, была сложность в связи с практически боевыми действиями, которые велись на улицах Алма-Аты и не только там», — рассказала Захарова.

Однако она подчеркнула, что из Казахстана было вывезено более 2200 россиян. В первую очередь помощь оказывалась семьям с детьми. «Усилиями Министерства обороны при взаимодействии с МИД эта задача выполнена неплохо, мягко говоря», — добавила Захарова.

Гражданам, которые жалуются на то, что не могут дозвониться до загранучреждений, представитель МИД посоветовала вставать на консульский учет. Это дает возможность обратной связи для информирования их во время ЧП, пояснила она.

Ранее эвакуированные россияне показали на видео свое возвращение из Казахстана.