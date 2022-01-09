Эвакуированные россияне показали условия вывоза из Казахстана
Эвакуированные из охваченного беспорядками Казахстана россияне показали на видео свой вывоз самолетами Минобороны РФ. Кадры перелета опубликовало РИА Новости.
На ролике видно, как люди в довольно стесненных условиях сидят в грузовом отсеке Ил-76.
8 декабря в столице республики, Нур-Султане, открылся кризисный штаб для эвакуации граждан России, которые застряли в Казахстане из-за беспорядков и хотят выехать на родину. В МИД РФ рассказали, что зарегистрировали 1600 россиян, которые пожелали вернуться из Казахстана.
Массовые акции протеста в Казахстане вспыхнули 2 января из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей. Экономические требования митингующих быстро сменились политическими, в частности об уходе бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева из политики.