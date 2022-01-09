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В МИД назвали число желающих вернуться из Казахстана россиян

МИД РФ зарегистрировал 1600 россиян, желающих выехать из Казахстана вывозными рейсами

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В МИД РФ назвали число россиян, которые пожелали вернуться из Казахстана вывозными рейсами. Ведомство зарегистрировало 1600 человек, хотящих вылететь из страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«По состоянию на сегодня в общей сложности зарегистрировано около 1600 граждан, изъявивших желание воспользоваться вывозными бортами, чтобы вернуться в Россию», — написала дипломат, уточнив, что три вывозных рейса уже находятся в пути.

Ранее сообщалось, что на фоне массовых беспорядков и протестов в Казахстане департамент ситуационно-кризисного центра МИД России получил несколько сотен запросов от россиян о вывозе из республики, в основном из города Алма-Ата.

8 декабря в столице республики, Нур-Султане, открылся кризисный штаб для эвакуации граждан России, которые застряли в Казахстане из-за беспорядков и хотят выехать на родину.

Массовые акции протеста в Казахстане вспыхнули 2 января из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей. Экономические требования митингующих быстро сменились политическими, в частности об уходе бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева из политики.

По последним данным, в результате беспорядков погибли 164 человека: 103 человека в Алма-Ате, в том числе двое детей, в Кызылординской области — 21 человек, в Жамбылской — 10 человек, в Алматинской — 8.

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Варвара Кошечкина
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