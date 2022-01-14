Суд арестовал распространявших вирусы-вымогатели хакеров группировки REvil

Тверской суд Москвы арестовал двух участников хакерской группировки REvil, занимавшейся распространением вирусов-вымогателей и обвинявшейся в масштабной кибератаке на американские компании. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ксения Розина.

Российские хакеры Роман Муромский и Андрей Бессонов были заключены под стражу до 13 марта. Фигурантам вменяется часть 2 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

Отмечается, что подозреваемые являются двумя из 14 участников хакерской группировки REvil, задержанных правоохранительными органами при оперативной поддержке ФСБ России.

Ранее 14 января сообщалось, что у 14 членов хакерской группировки REvil изъяты 426 миллионов рублей, 500 тысяч евро, 600 тысяч долларов США и 20 премиум-авто, купленных на доходы от незаконной деятельности.

На след банды спецслужбы вышли после обращения властей США, сообщивших о причастности лидера группировки к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных компаний. В результате действий ФСБ и МВД России группировка прекратила существование. Представители компетентных органов США о результатах операции проинформированы.

