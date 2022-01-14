Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

У банды хакеров REvil изъяли сотни миллионов рублей и десятки авто

ФСБ: у хакеров REvil изъяли 20 премиум-авто и сотни миллионов рублей

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

У 14 членов хакерской группировки REvil изъяты 426 миллионов рублей, 500 тысяч евро, 600 тысяч долларов США и 20 премиум-авто, купленных на доходы от незаконной деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

После того как ФСБ объявила о разгроме хакерской группировки REvil, рассылавшей вирусы для вымогательства денег, представители спецслужб смогли подсчитать изъятые у преступников деньги. Обыски прошли по 25 адресам, так или иначе связанных с 14 фигурантами дела.

Помимо крупных сумм стражи порядка изъяли компьютерную технику и криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений. Всем задержанным предъявили обвинения в неправомерном обороте средств платежей, по вменяемой статье УК РФ им может грозить до семи лет лишения свободы.

На след этой банды спецслужбы вышли после обращения властей США, сообщивших о причастности лидера группировки к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных компаний.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
ФСБ объявила о разгроме хакерской группировки по просьбе США
Нурмагомедов сдал положительный тест на коронавирус
Видео с нелепо танцующим Борисом Джонсоном разошлось в сети после скандала
В Швеции зафиксировали рост уровня военной активности России в Балтийском море
Ритуальная фирма предложила засыпать прах усопших россиян в петарды
В Москве ограбили бывшую участницу КВН
Завершено расследование четырех дел о пытках российских осужденных
Сбежавшего из карантинного отеля в Таиланде россиянина нашли в его же номере
Появилось видео задержания ФСБ хакерской группировки REvil и изъятия миллионов
Раскрыты дата и время отмены режима ЧП в регионах Казахстана
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter