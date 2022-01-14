У банды хакеров REvil изъяли сотни миллионов рублей и десятки авто

У 14 членов хакерской группировки REvil изъяты 426 миллионов рублей, 500 тысяч евро, 600 тысяч долларов США и 20 премиум-авто, купленных на доходы от незаконной деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

После того как ФСБ объявила о разгроме хакерской группировки REvil, рассылавшей вирусы для вымогательства денег, представители спецслужб смогли подсчитать изъятые у преступников деньги. Обыски прошли по 25 адресам, так или иначе связанных с 14 фигурантами дела.

Помимо крупных сумм стражи порядка изъяли компьютерную технику и криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений. Всем задержанным предъявили обвинения в неправомерном обороте средств платежей, по вменяемой статье УК РФ им может грозить до семи лет лишения свободы.

На след этой банды спецслужбы вышли после обращения властей США, сообщивших о причастности лидера группировки к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных компаний.